Claudia Raia critica declarações de Alexandre Frota

A biografia do ator Alexandre Frota já está causando polêmica antes mesmo de ser lançada. Além de falar que teve uma noite de amor com Marília Gabriela, o ex-astro pornô declarou que Claudia Raia, com quem foi casado, prefere homens com pegada e que seu atual namorado, Jarbas Homem de Mello, é um "faixa branca".

Claudia não gostou do comentário e criticou a postura de Frota. "Estou separada dele há 23 anos, e é impressionante como ele ainda fala de mim. É lamentável constatar até onde as pessoas podem ir para conseguirem se manter na mídia", disse a atriz à coluna Retratos da Vida.

Ainda segundo a coluna, nas páginas que dedicou a falar sobre sua relação com a atriz, Frota afirmou que manteve encontros com a atriz na época que ela já tinha se separado dele e estava casada com Edson Celulari, ex-marido de Claudia com quem teve dois filhos, Enzo e Sophia.

A biografia de Alexandre Frota, "Identidade Frota: a estrela e a escuridão", tem lançamento previsto para outubro deste ano.

