Claudia Leitte volta de show e relaxa com o caçula

A mamãe Claudia Leitte mostrou que nem uma viagem e um show são capazes de fazê-la ficar cansada para brincar com o caçula Rafael. Na madrugada deste sábado, 19, ela postou uma foto no Instagram com o filho no colo. "Cheguei em casa... um dormindo e o outro aceso! Cansaço? Oxe! O amor vence! :-)", disse. Ela havia acabado de chegar de um show em Pernambuco, de onde partiu para Salvador no jatinho particular.

Quem sabe se tivesse que enfrentar check-in, filas para entrar no avião e risco de voos atrasados como a maioria dos mortais, a animação não fosse a mesma? Pelo menos ela está descansada para o show deste sábado, no último dia do Festival de Verão.

