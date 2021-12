Claudia Leitte volta aos palcos em outubro no nordeste

Em outubro, a cantora Claudia Leitte voltará à rotina de shows pelo Brasil. A notícia foi dada pela própria artista, que deu à luz a Rafael no último dia 15 de agosto, em Salvador. Em seu perfil no Twitter, ela anunciou as cidades onde fará as primeiras apresentações depois do pós-parto: "Eu volto pros palcos com o pé direito: Maceió [em Alagoas] e Petrolina [em Pernambuco]!".

Além dos shows, Claudia também enfrentará a rotina de gravação do programa The Voice Brasil, da rede Globo. Para isso, fixará residência na cidade do Rio de Janeiro, onde o reality será gravado. Junto com Carlinhos Brown e Daniela, Claudia compõe o time de jurados.

