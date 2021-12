Claudia Leitte viaja no tempo em tema do Carnaval

A cantora Claudia Leitte já definiu o seu tema do Carnaval 2013: os anos 70. O camarote, o hotel e o figurino da musa terão elementos do tropicalismo, da disco music e da Copa de 70.

Apesar de atuar como técnica do The Voice, Claudia Leitte já está se preparando para o Carnaval. Uma prévia do que virá na folia de momo poderá ser vista no ensaio do bloco Largadinho, que a cantora vai comandar no dia 19 de dezembro, no Alto do Andú. Tuca Fernandes será o convidade da noite.

