Claudia Leitte vai trocar axé por pop, diz colunista

A cantora Claudia Leitte vai investir no estilo pop e se afastar mais do axé, ritmo no qual ela fez sucesso, de acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. Essa não é a única mudança na vida de Claudinha. De acordo com a coluna, a cantora vai fixar residência no Rio de Janeiro.

Há cerca de um ano, ela, que em outubro volta a gravar o "The Voice" vem se dividindo entre São Paulo e Salvador. Mas agora, a loira, que nasceu em São Gonçalo, resolveu fazer a mudança definitiva para o bairro da Barra, no Rio de Janeiro.

Ela também transferir a sede da sua empresa, 2T's Entretenimento, para São Paulo. Claudinha vai usar seu jatinho particular para cumprir sua agenda na capital paulista.

