Claudia Leitte vai participar de Réveillon no Rio

A cantora Claudia Leitte será uma das atrações do Réveillon de Copacana, no Rio de Janeiro. "É uma alegria muito grande. O Rio e a Bahia dividem meu coração. Romper o ano em Copacabana é um sonho. Relembrar um pouco do que foi aquela noite linda em 2008, aquele mar de gente aqui em Copacabana, a gravação do meu primeiro DVD nessa praia", empolga-se.

Além de Claudia Leitte, o Réveillon fluminense terá a banda Sorriso Marato e o cantor Diogo Nogueira. A festa de Réveillon em Copacabana terá uma queima de fogos que vai durar 16 minutos. Serão 2.330 bombas, num total de 24 toneladas. Os fogos estarão distribuídos em 11 balsas.

