Claudia Leitte vai comandar ensaios de verão em Salvador

Claudia Leitte vai entrar na onda dos ensaios de verão em Salvador. A cantora vai se apresentar em três shows, no dias 31 de novembro, 19 de dezembro e 31 de janeiro, no Alto do Andu, na Paralela. Os convidados ainda são cercados de mistério mas, em uma das datas, o cantor Pablo está confirmadíssimo.

