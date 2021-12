Claudia Leitte terá seguranças extras em ensaio da Mocidade

Coroada rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Claudia Leitte terá tratamento diferenciado na escola de samba carioca.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a cantora estará acompanhada de seguranças da própria agremiação (além dos dela) durante a sua permanência na Sapucaí no primeiro ensaio técnico na escola, que acontece neste domingo, 18. O marido e empresário, Marcio Pedreira, também vai acompanhar os passos da cantora.

Todo esse cuidado servirá para evitar tumultos e não desviar o foco do ensaio. A cantora também fará coletiva de imprensa para evitar o assédio isolado dos jornalistas.

adblock ativo