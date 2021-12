Claudia Leitte tem vontade de ter um programa na TV

Neste final de semana, a cantora revelou que tem vontade de estar com mais frequência na telinha. Mas como atriz, assim como Ivete Sangalo? Pelo visto, não. Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, a artista foi categórica ao ser comparada a Ivete, que dá vida a personagem Maria Machadão, na novela das 23 horas: "A Ivete arrasou de Maria Machadão em 'Gabriela', mas eu não tenho esse talento", falou.

Ela ainda afirmou que, "na TV, me vejo mais apresentando um programa, mas ele tem que se adequar aos meus shows, ao meu trio elétrico, à carreira de cantora". Claudia Leitte é uma das apresentadoras do reality show "The Voice", que estreia no dia 23, na TV Globo.

