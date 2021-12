Claudia Leitte sobre look da Copa: "foi de graça"

Claudia Leitte foi a grande atração do programa "Domingão do Faustão", da Globo, exibido no domingo, 15. Fausto Silva encheu a loira de elogios, ressaltando que ela foi o grande brilho da festa de abertura da Copa do Mundo - a qual chamou de "merreca". Na ocasião, a cantora falou a cerimônia e o look que usou, afirmando que foi "de graça".



"Quando entrei cantando 'Aquarela do Brasil' e o elevador me ergueu, veio um apagão e a multidão começou a levantar e eu me tremi toda, me arrepiei até a nuca. Foi uma emoção muito grande e eu tive que continuar porque era tudo ao vivo. Foi lindo demais e inesquecível", disse Claudinha.

Ainda no programa, ela revelou o que Jennifer Lopez cochichou em seu ouvido depois da apresentação no mundial: "Ela disse algo assim: 'Meu Deus, é emocionante, estou sentindo uma coisa inexplicável'. E eu confirmei: 'Te disse que era assim. Isso é o povo brasileiro'".

Já sobre o body usado por ela na festa, especulado em um valor de R$ 2,7 milhões, garantiu que não gastou nada no modelito: "Hoje está tendo jogo em Fortaleza. Minha roupa veio de lá, foi de graça. O povo está falando que foi milhões, mas foi tudo de graça, ganhei tudo de presente, da cabeça até os pés".

