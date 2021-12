Cláudia Leitte sensualiza em trio elétrico de micareta

Cláudia Leitte embanjou sensualidade e desceu até o chão em trio elétrico durante a micareta que aconteceu em Florianópolis na madrugada deste sábado, 22, na Passarela do Samba Nego Quirido.

Com look curto e estampado, a loira, que já é mãe de Davi, 5 anos, e Rafael, 2 anos, mostrou disposição e boa forma em cima do trio durante o show.

Claudinha postou uma foto no seu Instagram após o show, na manhã deste sábado, 22, em que aparece com a camisa da cantora Rihanna, de quem a baiana é fã e amiga. "Show massa em Floripa! Valeu, #Folianópolis! E a louca do pânico fazendo foto no espelho do banheiro e RiRindo! ;) #GeraçãoSelfie", escreveu Cláudia na legenda da foto.

Uma foto publicada por Claudia Leitte (@claudialeitte) em Nov 11, 2014 at 11:24 PST

