Cláudia Leitte se declara para o marido no Dia dos Namorados

A cantora Cláudia Leitte aproveitou o Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira, 12, para homenagear o marido, Márcio Pedreira. Claudia divulgou, em sua conta no Instagram, uma declaração que ela escreveu para o marido quando ele a pediu em casamento.

Na homenagem, ela fala que se apaixonou pelo pai dos seus dois filhos (Davi, de 4 anos, e Rafael, de nove meses) no tempo de escola. "Esse cheiro de anjo que a sua alma exala. Faz-me criança ao seu lado. Num minuto perco a fala, em outros muitos te deixo calado".

A cantora ainda fez uma montagem com fotos do seu casamento e de momentos de intimidade do casal.

