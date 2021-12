Claudia Leitte revela que ficou bêbada com Rihanna

Claudia Leitte contou detalhes dos momentos que passou ao lado de Rihanna, quando a cantora visitou o Brasil na época da Copa do Mundo, no ano passado.

A cantora disse que saiu para jantar com Rihanna e as duas ficaram bêbadas. A revelação surgiu durante uma conversa com fãs na noite desta quarta-feira, 8, por meio do aplicativo Periscope.

"Eu quis impressiona-lá tirando uma onda de 'brasileirona' mostrando o que sei fazer. Ela pediu umas cachaças no restaurante, a gente começou a tomar, ela me pediu para eu virar uma dose enorme de cachaça e fiz isso. Depois foi a vez dela, pediu mais e não queria deixar ela passar de mim, quando pedi mais uma dose. Ela ria e eu estava sentada vendo o mundo girar. Quando estava em pé parecia que estava deitada. Era muito louca essa sensação. Riri botou para lascar em cima de mim. Ela saiu toda fina e eu me arrastando pelo chão. Ela riu muito às minhas custas. Foi a cachaça, água que passarinho não bebe", contou Claudinha, enquanto fazia as revelações deitada em uma cama.

No vídeo, Claudinha também falou sobre a cantora Beyoncé e fez vários elogios. "Bey é tão linda. Nem parece que é de verdade. É muito maravilhosa. É muito princesa".

A cantora ainda comentou sobre a beleza das duas estrelas. "As duas são incríveis".

Assista ao vídeo de Claudinha conversando com os fãs:

