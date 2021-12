Claudia Leitte repete figurino da abertura da Copa

Claudia Leitte resolveu repetir o figurino que usou na cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2014, onde se apresentou ao lado do rapper Pitbull e de Jennifer Lopez.

Segundo o site Ego, a cantora voltou a usar o body azul escuro de mangas compridas, cravejado com milhares de cristais, em Arcoverde, no interior de Pernambuco, neste sábado, 21, onde fez o primeiro show após a abertura do mundial.

A roupa é da grife cearense Água de Coco, responsável por inúmeras produções da artista, e foi avaliada em R$ 2,7 milhões.

