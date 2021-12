Claudia Leitte registra primeiro encontro de Davi e Rafael

O encontro de Davi com o pequeno Rafael, ainda na maternidade, foi registrado pela mãe Claudia Leitte, que divulgou a imagem nesta segunda-feira (3) nas redes sociais. Junto com a foto, a legenda: "O momento exato em que ele conheceu o irmão!". A cantora deu à luz ao seu segundo filho no último dia 15 de agosto, no Hospital Aliança, em Salvador.

adblock ativo