Claudia Leitte posta foto de férias com filho e marido

A cantora Claudia Leitte está curtindo férias em família no Rio de Janeiro desde o Réveillon. Na noite do último sábado, 5, Claudinha postou no Instagram uma foto onde o marido, Márcio pedreira e os filhos, Davi e Rafael, aproveitam o calor da cidade carioca na piscina. "Abençoada! Sim, sou abençoada demais!", escreveu Claudinha na legenda da foto.

