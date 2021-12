Claudia Leitte posta foto da mão do segundo filho

Quem está curioso para ver Rafael, segundo filho da cantora Claudia Leitte, terá que aguardar um pouco mais. Ontem, no entanto, a mãezona deu uma prévia do pequeno ao postar uma foto da mãozinha da criança, que nasceu há 11 dias no Hospital Aliança, em Salvador.

"Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta", escreveu Claudia, no Instagram.

