Claudia Leitte posta foto com o filho em Recife

Claudia Leitte já está em Recife, onde vai gravar o DVD neste sábado, 3, com as participações de Naldo, Armandinho e Davi Moraes. Ela postou uma foto na tarde desta quinta-feira, 1º, em que chamega o filho Rafael. Além disso, postou uma mensagem para os fãs. "A vitória será contemplada por quem reconhece que as glórias deste mundo perecem e por quem percebe que a verdadeira riqueza está em cada detalhe da caminhada! Ah! Um abraço apertado! Um sorriso verdadeiro... Essas coisas são corriqueiras para algumas pessoas, para mim, são presentes de Deus e, francamente, sem Deus, não se chega a lugar algum! Eu quero viver abraçando, sair por aí distribuindo beijos e morrer sorrindo! Estou muito feliz! Acabo de chegar em Recife para realizar mais um sonho!", escreveu a cantora, que também é mãe de Davi, ambos do casamento com Marcio Pedreira.

