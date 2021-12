Claudia Leitte posta foto com o filho caçula

Claudia Leitte começou a semana postando uma foto de um momento de intimidade entre mãe e filho. Na manhã deste segunda-feira, 10, a cantora publicou no Instagram um registro em que aparece sem maquiagem e com o filho caçula, Rafael, no colo.

"Bom dia", escreveu Claudia na legenda da imagem.

Além de Rafael, a cantora também é mãe de Davi. Eles são frutos do seu casamento com o empresário Márcio Pedreira.

