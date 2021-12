Claudia Leitte nega negociação com Daniela Mercury

A 2T´s, responsável por gerenciar os negócios que envolvem os produtos e a carreira de Claudia Leitte, nega que cantora estaria oferecendo R$ 1,4 milhão para Daniela Mercury ceder um dos dias de desfile do bloco Crocodilo no Circuito Dodo (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador.

Em nota enviada a imprensa, na manhã desta sexta-feira, 13, a empresa afirma que toda a história não passa de boatos.

"Não houve e tampouco está em curso nenhum tipo de negociação que envolva o bloco Crocodilo. Todas as transações realizadas pela empresa seguem absolutamente dentro da ética e das normas estabelecidas pelo Conselho do Carnaval da cidade e têm o consentimento da Prefeitura e Associações de blocos. Toda e qualquer informação contrária não é verdadeira", diz o comunicado.

Ainda segundo a 2T´s, as novidades que a cantora preparou para o próximo Carnaval serão anunciadas na coletiva que acontecerá em Salvador, no próximo dia 21.

adblock ativo