Claudia Leitte não será mais madrinha da parada gay

Por conta do período de pós-parto, a cantora Claudia Leitte não poderá mais ser a madrinha da Parada Gay da Bahia deste ano. Segundo a assessoria da artista, ela queria muito participar do evento para festejar o momento ao lado dos fãs homossexuais e simpatizantes, mas, devido à orientação médica, sua participação ficou inviabilizada. Claudia deve dar à luz Rafael na próxima semana, no Hospital Aliança, onde teve o primeiro filho, o pequeno Davi.

A parada será realizada no dia 9 de setembro, às 14h, no Campo Grande, em Salvador. Por conta da impossibilidade de Claudia, a direção do GGB busca agora, faltando menos de um mês para o evento, uma nova madrinha. Espera-se que essa nova representante agrade em cheio à comunidade LGBT, que condenou inicialmente a presença de Claudia no desfile.

Segundo os contrários à participação da artista, ela não seria um bom exemplo de simpatizante à causa gay devido a um comentário homofóbico feito em 2008. Na época, ela teria dito que não teria um filho homossexual: "Deus me livre. Ele será bem criado".

adblock ativo