Claudia Leitte muda visual com a proximidade do Carnaval

A cantora Claudia Leitte resolveu mudar o visual com a proximidade da festa de Momo. E o responsável pela mudança foi o hairstylist Marcos Proença, que deixou as madeixas da loira na altura dos ombros. Ele ainda deu um tom mais claro para o cabelo da artista. O resultado da "transformação bafônica", como sinalizou a própria artista, foi publicado no Instagram nesta quarta-feira, 9. E aí, o que vocês acharam?

