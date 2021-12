Claudia Leitte mostra animação nos bastidores de programa

A cantora Claudia Leitte, uma das juradas do programa The Voice, que ainda vai estrear dia 23, na Rede Globo, postou na noite de segunda-feira, 17, uma foto dos bastidores do programa. Nas imagens, a carioca aparece dançando animadamente no camarim. "'Para de show que você não é paquita!' rs No camarim dançando minha música nova", colocou na legenda.

Além de Claudia Leitte, também vão participar do programa Carlinhos Brown, Lulu Santos e Daniel. O apresentador será Tiago Leifert.

