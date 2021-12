Claudia Leitte já pensa em apresentar programa na TV

A cantora Claudia Leitte, que atualmente está no ar como técnica no programa The Voice Brasil, contou que já pensa em ser apresentadora de TV. Ela também não descarta atuar na telinha, assim como já fez Ivete Sangalo, que deu vida à Maria Machadão em Gabriela (Globo).

"Se tiver música, eu me disponho. Houve um tempo que eu não pensava em fazer programa e até atuar. Mas, agora, têm surgido umas propostas bem interessantes, e isso tem ascendido um desejo de fazer coisas diferentes, desde que eu não me distancie do meu palco e do trio elétrico", afirmou ela em entrevista ao site Uol.

Claudia foi uma das atrações da 8ª edição do festival sertanejo "Caldas Country Show", no interior de Goiás. Ela subiu ao palco na noite deste sábado, 16.

