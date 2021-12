Claudia Leitte homenageia Rita Lee no festival

Claudia Leitte será uma das atrações do último dia do Festival de Verão Salvador, neste sábado, 19, e prepara uma homenagem para Rita Lee. "A palavra que melhor define o período de 70, meu tema, é a liberdade. Por isso mesmo, escolhi fazer uma homenagem a ela no Festival de Verão.", explicou.

Além de apresentar músicas de Rita Lee, Claudia Leitte também vai repassar a carreira, com canções que foram sucessos em outros carnavais. O público vai poder aprender a coreografia de Largadinho, uma das apostas da cantora para ser a música do Carnaval. "Largadinho é liberdade de expressão. Fala da Gamboa, do rádio de pilha e do povo de nossa terra. Música é isso, é mistura, é ser livre e deixar o corpo ir.", destacou.

