Claudia Leitte ganha homenagem dos filhos no Dia das Mães

A cantora Claudia Leitte recebeu uma homenagem especial no Dia das Mães, comemorado neste domingo, 12. Ela foi recebida pelos filhos Davi e Rafael que apareceram vestindo camisas com foto da mamãe. A homenagem foi organizada pelo marido, o empresário Márcio Pedreira, e pais da artista. Emocionada, Claudinha resolveu dividir o momento com seus fãs e postou fotos das crianças em seu perfil no Instagram.



"O marido organizou surpresa. Meus 'presentes' estavam usando camisa com foto da mãe. Minha mãe e meu pai ajudaram na organização! rs Como um bom filho, nem na hora da morte Jesus se esqueceu de sua mãe (Jo 19:25-27). #Ploc #MorrideFelicidade #FilhosTbSãoBolhas #EuAmoMinhaFamília", escreveu a cantora, citando um versículo da Bíblia.

adblock ativo