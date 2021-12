Claudia Leitte ganha berço para Rafa em camarim do The Voice

A cantora Claudia Leitte se emocionou ao chegar no camarim da gravação do programa The Voice Brasil, novo reality show musical da Rede Globo, nesta quarta-feira (12), e encontrar um berço para seu filho Rafael.

"Olha que lindo! Montaram para Rafael! Já dizia minha avó: 'Nessa vida? Mais vale o amor e a humildade!' Não tem dinheiro que pague a alegria de ser recebida com tanto amor", postou a cantora, que é jurada no novo programa.

Depois de visitar seu camarim, Claudia escreveu no Twitter que saiu para jantar com os cantores Daniel e Carlinhos Brown, que juntamente com Lulu Santos, formam a bancada de jurados da atração que estreia no próximo dia 23 de setembro.

adblock ativo