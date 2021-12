Claudia Leitte faz exercícios físicos antes de dar à luz

Mesmo com nove meses de gestação, a cantora Claudia Leitte postou uma foto onde aparece em uma academia de ginástica e musculação. Pelo visto, a recomendação do médico de Claudia de repouso absoluto, depois que a artista apresentou um mal-estar, deve ter sido suspensa.

"Foram 39 semanas saudáveis! Estou na atividade, devagar, mas... SEMPRE!", escreveu ela vestida com a camisa do Bahia, seu time de coração. Agora virou moda as musas da música baiana destacar seu amor pelo time. Antes de Claudia, Ivete Sangalo, que não tira a camisa do Vitória do peito.

