Claudia Leitte fala sobre o marido: "Ele é minha alma gêmea"

A cantora Claudia Leitte tomou café com Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira, 7, apresentou músicas de seu novo DVD Axé Music e se declarou ao marido Márcio Pedreira, com quem tem dois filhos.

Durante a conversa, a cantora contou, também, como conseguiu recuperar o peso tão rápido após a gravidez de Davi, 4 anos e Rafael, 1 ano.

"Eu acho que foi a combinação de boa genética com muita disciplina. Não saio da linha! Faço um treinamento que é praticamente o que fazem no exército!", contou.

Ana Maria mostrou também um vídeo amador, em que Claudia aparece quando criança, ainda morena, dançando na lambada.

A cantora aproveitou a conversa para se declarar ao marido, após ver cenas de carinho entre o casal que foram flagradas pela equipe do programa durante a gravação de seu último DVD.

"A gente às vezes tem vontade de um estrangular o outro, que eu não sei explicar", brincou.

"Ele é minha alma gêmea. Acho meio piegas, mas sou cafona mesmo. Ele me faz acreditar que existe uma pessoa certa para cada um nesse mundo", declarou.

Claudia Leitte foi recentemente escolhida para cantar a música oficial da Copa do Mundo de 2014 ao lado da cantora Jennifer Lopez e do rapper Pitbull.

adblock ativo