Claudia Leitte estreia como rainha da bateria da Mocidade

Claudia Leitte enfim fez a sua estreia como a rainha da bateria da escola Mocidade Independente de Padre Miguel, neste domingo, 18, no Sambódromo do Rio de Janeiro. A cantora, que não escondeu a emoção e a ansiedade, chegou acompanhada por quatro seguranças e causou o maior burburinho, como já era esperado. Fãs da artistas lotaram a arquibancada da Sapucaí.

No Intagram, Claudia legendou uma foto do momento com as hashtags "#SemPalavras" "#Mocidade para sempre" para descrever a emoção.

Para o ensaio, a cantora usou um look feito pela estilista Fabiana Milazzo. A roupa pesa 5 quilos e é revestida de cristais Swarovski. O cabelo e a maquiagem ficou por conta de Washington Rocha e Lavoisier Souza, respectivamente.

Esta será a primeira vez que Claudia conciliará os compromissos do Carnaval de Salvador com a festa carioca.

A Mocidade desfila no dia 15 de fevereiro e vai levar para avenida o enredo "Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria se só te restasse um dia?", do carnavalesco Paulo Barros.

Assista vídeo de Claudia Leitte sambando com a bateria da Mocidade:

Se a emoção foi assim hj, imagina no dia... @claudialeitte vc é FODA! Um vídeo publicado por Renato Thomaz (@renatothomaz) em Jan 18, 2015 at 5:07 PST

About last night... About love... About Carnaval... About @claudialeitte!!! 👑 Um vídeo publicado por lavoisier (@lavoisier) em Jan 19, 2015 at 1:39 PST

Veja mais fotos de Claudia Leitte no ensaio da Mocidade:

Brilhando na Sapucaí!! #elasusamfabianamilazzo !! @claudialeitte e @renatothomaz Muito obrigadaa!! 💚💚💚 Uma foto publicada por fabianamilazzo (@fabianamilazzo) em Jan 18, 2015 at 3:44 PST

Agoraaaa @claudialeitte com look todo #fabianamilazzo exclusivo!! @renatothomaz que presenteeee!! 💚💚💚 Na foto já da pra ver detalhes da blusa bordada!! Just now @claudialeitte using our exclusiv look!! Uma foto publicada por fabianamilazzo (@fabianamilazzo) em Jan 18, 2015 at 2:32 PST

