Claudia Leitte esbanja estilo no Instagram

Nem mesmo o cansaço do Carnaval e de um show em Porto Seguro faz com que Claudia Leitte perca o estilo. Na madrugada deste sábado, 16, a cantora, que voltava de um show na cidade do descobrimento do Brasil, postou uma imagem de shortinho e óculos escuros no Instagram. "Chegando em casa! Porto Seguro foi sensacional!", escreveu a artista.

