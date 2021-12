Ivete e Claudia Leitte cantam juntas novamente para promover uma marca de lâminas de barbear. O clipe da música "Pronta pra divar", que teve a letra composta por Carlinhos Brown, foi lançado na quinta-feira, 22.

Ano passado, a mesma marca também promoveu uma ação com as duas, causando uma surpresa no público, já que as duas são sempre apontadas como "inimigas".

Veja o clipe da música

Cláudia Leitte e Ivete fazem publicidade juntas

