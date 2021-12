Vídeo postado no Youtube de Claudia Leitte imitando as juradas de edições do The Voice de outros países alcançou nesta segunda-feira, 21, a marca de quase 670 mil visualizações. Postado na página do Morri de Sunga Branca, o material critica a performance da cantora na segunda edição do The Voice Brasil. O vídeo mostra gestos que Claudinha fez no programa iguais aos das juradas do reality na edição britânica e holandesa. Veja o vídeo!

Da Redação Claudia Leitte é ironizada por copiar juradas estrangeiras

