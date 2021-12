Claudia Leitte é homenageada e recebe declaração do marido

As homenagens em comemoração ao aniversário da cantora Claudia Leitte não param. O empresário Marcio Pedreira - marido de Claudia -, publicou, na madrugada desta sexta-feira, 10, em sua conta no Instagram, uma foto da esposa e na legenda desejou parabéns e fez uma declaração de amor.

Claudia Leitte recebeu a homenagem do marido nas redes sociais (Foto: Reprodução | Instagram | @mmpedreira)

Homenagens

Além do marido de Claudinha, fãs e alguns famosos usaram as redes sociais para parabenizar a cantora por seu aniversário. Entre os famosos estão a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a esposa do jogador de futebol Kaká, Caroline Celico.

