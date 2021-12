Claudia Leitte é comparada à Beyoncé em reportagem do NYT

Não é só pelo figurino sensual que Claudia Leitte está sendo comparada à norte-americana Beyoncé. A cantora de axé, recentemente eleita embaixadora oficial do Zumba Fitness no Brasil, também se assemelha pela coreografia dançante e ritmo envolvente que vem apresentando em seus shows.

Recentemente, a loira ganhou elogios de Alberto Perlman, executivo-chefe da Zumba Fitness, em entrevista ao New York Times. Ele até chamou Claudinha de "a Beyoncé do Brasil".

"Você pega a maior estrela nos EUA, multiplique por 10, e isso é Claudia no Brasil", disse Perlman.

A Zumba é um programa de ginástica com dança criado pelo bailarino e coreógrafo colombiano Alberto "Beto" Perez, em 2001, no sul da Flórida (EUA). Embalado por ritmos latinos, as aulas viraram moda nas academias brasileiras e vem ganhando cada vez mais adeptos.

Segundo Perlman, cerca de 14 milhões de pessoas em 185 países já estão dançando e queimando calorias nas aulas de Zumba.



Assista ao vídeo em que Claudia Leitte ensina a dançar Zumba ao som de Largadinho

