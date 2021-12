Claudia Leitte é acusada de novo calote

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do portal R7, depois de ter sido acusada de não pagar fornecedores no Carnaval do ano passado, pessoas que trabalharam na produção do DVD de Claudia Leitte estão dizendo que não receberam tudo o que a cantora devia. No entanto, segundo a assessoria da cantora, a situação do Carnaval já foi resolvida.

Há informação de que o grupo está ameaçando entrar na Justiça para tentar bloquear a venda do DVD da cantora.

A assessoria de Claudinha, entretanto, emitiu a seguinte nota sobre as supostas dívidas referentes à gravação:

"A 2T's Entretenimento esclarece que não existe nenhuma pendência com os fornecedores do DVD Axemusic. Para comprovação dos fatos, temos a carta de quitação de despesas com a Tarja Preta, empresa responsável pela produção de vídeo do DVD".

Confira a carta de quitação enviada pela 2T's:

adblock ativo