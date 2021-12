Claudia Leitte dividirá palco com Ivete no 'The Voice'

Ivete Sangalo será a convidada especial de Claudia Leitte na apresentação de abertura do programa The Voice, da Rede Globo. O encontro das divas da axé music acontecerá no próximo domingo, 18. Com mais esse dueto, espera-se que as polêmicas de inimizade entre as cantoras sumam de uma vez por toda.

Pelo Twitter, Claudia fez questão de contar a novidade para os fãs: "Semana que vem minha superconvidada é @ivetesangalo! Mamãe, é nóixxxx no #TheVoiceBr!!!"

