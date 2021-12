Claudia Leitte fez um desabafo para os fãs que aguardavam a cantora no aeroporto dos Guararapes, em Recife, no último sábado, dia 11. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, depois de se apresentar no Tamandaré Fest, na hora de seguir viagem para outro destino, Claudinha foi abordada por fãs que buscavam momentos especiais com sua musa.

O que eles não esperavam era que a cantora, visivelmente cansada, segundo relato de algumas pessoas que presenciaram a cena, faria um desabafo e pediria um pouco de paz para eles.

"Eu faço tudo por vocês, mas não gosto de cobranças. Faço isso por amor. Não falem comigo como se eu fosse um objeto. Eu estou cansada, sem dormir. Se vocês me amam, me compreendem", disse, antes seguir com a van.

As declarações da cantora chegaram a ser gravadas por alguns deles. Assista:

Da Redação Claudia Leitte desabafa com fãs: "Não me tratem como objeto"

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Claudia Leitte, mas ainda não houve um posicionamento da artista em relação ao que aconteceu.

adblock ativo