Claudia Leitte deixa a maternidade com o filho Rafael

Uma pequena multidão esperou a cantora Claudia Leitte deixar a maternidade na manhã desta sexta-feira, 17, após dar à luz a Rafael, na quarta-feira, 15. Emocionada, a cantora percorreu os corredores do hospital Aliança com o marido, Márcio Pedroso, e foi saudada por outras mães. Ela saiu com o filho envolto em uma manta vermelha que, segundo a superstição, traz saúde, boa sorte e protege do mau olhado.

Em comunicado, cantora disse que só quer curtir os filhos, mas deve voltar ao trabalho já em setembro, para o The Voice, programa da Globo. "Agora só quero saber de meus meninos, dar todo amor a eles. O Rafael já parece um homenzinho, tirou sangue para o teste do pezinho, que recomendo à todas as mamães, e não chorou". A cantora e Mácio Pedroso já são pais de Davi, de 3 anos.

