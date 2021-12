Claudia Leitte dá dicas sobre aleitamento materno

A cantora Claudia Leitte prestou um serviço às mamães nesta quinta-feira, 30, no Instagram (rede social de fotografias). Ela deu dicas sobre aleitamento materno e postou uma foto de uma mamadeira com o leite que extraiu para amamentar Rafael, o mais novo integrante da família, que nasceu no dia 15 de agosto.

Confira as dicas dadas pela cantora:

"Aleitamento exclusivo é assim. Com vida atribulada ou por qualquer outra necessidade, se houver empenho e, claro, nenhum problema de força maior, a mulher pode alimentar seu bebê somente com seu leite. Abaixo há dicas para fazer extração e para armazenar o leite:

-Lave bem as mãos;

-Procure um local sossegado onde esteja confortável e descontraída;

-Tenha o seu bebê perto de si, ou olhe para uma fotografia dele;

-Faça uma suave massagem no peito, de forma circular, com a ponta dos dedos, para ajudar o leite fluir.

-Estimule suavemente os mamilos rodando-os entre os dedos;

-As peças da bomba (caso use uma) e o frasco onde vai armazenar o leite, devem ser lavados com água quente e detergente e esterilizados".

