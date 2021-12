Claudia Leitte compra casa luxuosa em Miami, diz jornal

Investindo em sua carreira internacional, a cantora Claudia Leitte acaba de comprar uma casa luxuosa em Miami, nos EUA, para morar com a família, afirma a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Ainda segundo a publicação, ela pretende se mudar até o final deste ano. A ideia é gravar um CD em inglês e fazer uma turnê internacional, gerenciada pelo rapper Jay-Z.

Há um ano, Claudia passou a fazer parte da Roc Nation, produtora do marido de Beyoncé. Em dezembro do ano passado, a jurada do The Voice Brasil lançou um dueto com o rapper Big Sean, numa versão da sua nova música de trabalho "Matimba".

