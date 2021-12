Claudia Leitte resolveu se pronunciar, nesta quarta-feira, 9, sobre o polêmico vídeo no qual ela se nega a posar para fotos com os fãs.

Em publicações no Twitter, a cantora falou sobre a edição que foi feita nas imagens para parecer que ela estava sendo arrogante e revelou que isso não mudará a relação com os fãs.

"Meus fãs têm intimidade comigo e sabem que eu os amo. Nada vai mudar nossa relação, nada, nenhuma maldade, nenhuma deturpação da verdade", disse. "Espero que os fãs menores de idade e os que nunca ganharam um abraço possam usufruir do que minhas fãs que estavam no hangar recebem há oito anos", completou.

No vídeo sem cortes e modificações, Claudia explica a todos que não pode tirar fotos com eles por conta do projeto Fanation, que é uma espécie de fã-clube virtual em que os fãs acumulam pontos e ganham prêmios, entre eles o direito de tirar fotos e se aproximar da cantora.

Confira o vídeo sem edições:

Da Redação Claudia Leitte comenta vídeo em que nega fotos com fãs

adblock ativo