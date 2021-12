Claudia Leitte comemora aniversário com amigos e familiares

A cantora Claudia Leitte completa 35 anos nesta sexta-feira, 10. Para comemorar a data, Claudinha - como é chamada pelos fãs -, reuniu alguns amigos e familiares em um restaurante de Salvador na noite desta quinta-feira, 9. A confraternização, que foi até a madrugada, reuniu artistas baianos como Netinho, Carla Cristina e Katê.

Recentemente, Claudia Leitte confirmou que continuaria sendo jurada na quarta edição do programa "The Voice Brasil", da Rede Globo, e por isso, o bolo da cantora foi decorado com o tema do programa. Em cima do bolo foi colocada uma bonequinha de Claudia sentada na cadeira do programa.

Na hora do parabéns, o tradicional ritmo da cantiga deu lugar ao samba, contando inclusive com o som de um violão e um pandeiro.

