Claudia Leitte apresenta filho caçula em revista

Finalmente Claudia Leitte apresentou Rafael, de 3 meses, ao mundo. Como toda celebridade, ela usou a revista Caras para mostrar o caçula do relacionamento com o empresário Marcio Pedreira, com quem já tem Davi, de 3 anos.

A cantora abriu o coração para a revista. Disse que não se sente culpada por viajar para as turnês e deixar os filhos em casa. "Isso não me acomete. Meus filhos têm tudo, saúde, uma infância que eu não tive, com recursos, bens que a maioria das famílias brasileiras não tem. E o amor dos pais.", afirmou, garantido que se sente como uma leoa cuidando da prole.

Claudia Leitte ainda pensa em ter outro filho. Ou melhor, filha. "Quero tentar uma menininha. Isso, se for a vontade de Deus", disse à publicação.

Carnaval - Os fãs da cantora que planejam se hospedar no hotel temático, podem ter a surpresa de serem acordados por Claudia Leitte. Ela adiantou que vai bater na porta dos quartos de diversos andares, que ganharam nomes de músicas da musa.

Ela também está animada com o primeiro ano do bloco Largadinho. "Saí muito tempo com o Papa, foi especial, mas agora tenho o meu, é uma grande conquista", contou.

A revista chega as bancas nesta quinta-feira, 29.

adblock ativo