Claudia Leitte aparece em foto com rapper Pitbull

Claudia Leitte postou no final da tarde desta quarta-feira, 22, uma foto em que aparece ao lado do rapper Pitbull, no Rio de Janeiro. Os dois vão fazer parte da gravação da canção We Are One, que será veiculada durante a Copa do Mundo. Além deles, a cantora Jeniffer Lopez também vai participar da música.

A música ainda não foi divulgada, mas terá partes em espanhol, português e inglês. O rapper, durante esta quarta, perguntou aos seguidores do Twitter se já estavam preparados para a Copa 2014.

