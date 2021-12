Claudia Leitte anuncia primeiro convidado do ensaio de verão

A cantora Claudia Leitte anunciou o primeiro convidado da estreia dos ensaios de verão, que acontecerá quarta-feira, 19, às 21h, no Alto do Andú: será o cantor Tuca Fernandes, ex-Jammil. Os ingressos para a festa já estão à venda e custam R$ 50 (masculino) e R$ 40 (feminino). Quem comprar o abadá do novo bloco da cantora, o Largadinho, ganha o ingresso do ensaio.

Claudia Leitte ainda vai anunciar mais artistas que vão dividir o palco com ela nos ensaios. A cantora vai se apresentar novamente no dia 30 de janeiro de 2013, quando fará uma abertura antecipada do Carnaval baiano.

adblock ativo