Claudia Leitte anuncia novidades do novo DVD

Depois de Nega Lora, um trabalho mais intimista, Claudia Leitte vai investir com toda força no ritmo baiano que a revelou. A cantora antecipou alguns detalhes do projeto em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 17, em São Paulo.



O DVD Axemusic será gravado no dia 3 de agosto, na Arena Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, e terá como um dos convidados o pai do axé, Luiz Caldas. Os dois vão cantar Tarrachinha, música inédita que leva o nome de um ritmo africano.



"Luiz é um ícone de brasilidade e baianidade, uma referência como músico para mim, que me influenciou 100%. Vamos fazer uma coisa nova. O ritmo é para dançar solto ou agarrado, bem doidinho", disse a artista, que tinha apenas 4 anos em 1985, quando Luiz fez sucesso com Fricote.



Os cantores Thiaguinho, Wanessa e Wesley Safadão também participarão do show, cujo roteiro será baseado na história de vida da cantora. A artista assume a direção do projeto como em nenhum outro em sua carreira, assinando roteiro e direção.



O DVD terá 28 músicas, sendo 11 delas inéditas. Versões gravadas com celular estão disponíveis no site da cantora, para que o público possa cantar junto em Recife. Destas inéditas, quatro foram compostas por Tatau. "Ele é um artista fantástico, que está numa fase como nunca vi igual. O bichinho voltou pro Ara ketu com tudo".

O novo disco será lançado em dezembro pela Som Livre, época em que o show em deve começar a circular pelo País.

Assista ao clipe oficial da música Quer saber

Música Turbina



Arte manha

Seu ar

Claudinha Bagunceira



*A repórter viajou a convite da 2Ts Entretenimento

