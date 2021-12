Claudia diz que novela a ajudou a superar fim do casamento

Em entrevista para a revista "Rolling Stone Brasil", a atriz Claudia Raia, que está atualmente na novela Salve Jorge, falou como foi o fim do casamento de 17 anos com o ator Edson Celulari, que atua em Guerra dos Sexos. Segundo ela, foi um momento muito complicado da sua vida, superado com o apoio da novela "Ti-ti-ti". Na trama, a atriz interpretava a personagem cômica Jaqueline Maldonado.

"Acho que foi a própria personagem que me tirou do buraco. Foi aí que eu consegui me apoiar. Graças a Deus eu tinha aquela novela para fazer", afirmou ela, contando que a separação "me desestabilizou muito, se você quer saber. Um momento em que eu fiquei bastante frágil. Com meus filhos, como ia ser encarar essa vida sozinha, sem uma família junto...", disse ela, que se separou em 2011.

Atualmente, Claudia está de namorado novo, o ator Jarbas Homem de Mello.

