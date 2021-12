Claudia Abreu beija Roberto Carlos em gravação de especial

A atriz Claudia Abreu aproveitou a chance de gravar o especial do cantor Roberto Carlos e tascou um beijo na boca do cantor. A brincadeira aconteceu durante a apresentação da música "É meu, é meu, é meu", cantada por Chayenne, personagem interpretada pela atriz na novela Cheias de Charme. O rei não esperava o beijo e ficou constrangido, tendo que refazer a gravação. Após a regravação, ela gritou "Empreguetes de todo mundo, morram de inveja de Chayenne".

As atrizes Isabelle Drummond, Leandra Leal e Taís Araújo, que formavam o grupo Empreguetes na novela, e a atriz Cristina Medeiros, que viveu Socorro, também participaram da gravação. "Foi o máximo, o rei é classudo, lindo, muito simpático e elegante. Ele é um rei que não tem vergonha de ser bem latino americano, de assumir esse lado romântico", afirmou Cristina.

Especial - O rei Roberto Carlos, que nasceu no interior do Espírito Santo, vai homenagear o Rio de Janeiro, cidade que escolheu para viver. Além do elenco de cantoras da novela Cheias de Charme, também vão participar os cantores Michel Teló e Seu Jorge.

adblock ativo