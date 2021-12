Clarice Falcão lança clipe com nudez explícita e quebra a Internet

A cantora Clarice Falcão quebrou, literalmente, a Internet ao divulgar no YouTube na noite desta terça-feira, 20, o clipe "Eu Escolhi Você". A canção faz parte do seu mais recente álbum "Problema Meu".

Para ilustrar sua nova obra, cheia de ironias, Clarice preparou um clipe todo protagonizado pela genitália de vários modelos (homens e mulheres), que aparecem dançando.

O vídeo, que teve mais de cem mil visualizações, foi removido pelo Youtube na madrugada desta quarta-feira, 21. A rede social alega que o conteúdo "foi removido por violar as políticas do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual".

Em sua conta oficial do Twitter, a cantora já sabia do risco e disse: "Se não for para causar, melhor nem lançar nada". O assunto foi um dos mais comentados.

medo de ir na cozinha de madrugada e ver os pinto do clipe da clarice falcao — Isis (@isisvssis) 20 de dezembro de 2016

esse clipe da clarice falcao otimo pra ve c a familia no natal — ama nda (@_amandabene) 21 de dezembro de 2016

as pessoas chocadas com o clipe da clarice falcão é tipo aqueles alunos infantis que n podem ouvir penis na aula que começam a rir — arthur (@uwtilgomez) 21 de dezembro de 2016

como será que a Clarice Falcão decidiu que iria fazer um clipe só com pepekas e pirokas? — tsundere (@tsunderinha) 20 de dezembro de 2016

Eu já disse que o clipe da Clarice Falcão é uma merda e que não há defesas para um troço desses? — Prisioneiro (@xWiIIy) 21 de dezembro de 2016

Vi o clipe da música da Clarice Falcão e confesso que queria desver. — Jéssica Sotomayor (@jejejujuba) 21 de dezembro de 2016

[+18] Vídeo não recomendado para menores de 18 anos

